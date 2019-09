Thomas Cook – Duitse regering kent overbruggingskrediet toe aan luchtvaartmaatschappij Condor

De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor, een dochter van de Britse reisgroep Thomas Cook, krijgt van de Duitse overheid een overbruggingskrediet van 380 miljoen euro. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt door de onderneming en door minister van Economie Petr Altmaier (CDU). De helft van het bedrag wordt ter beschikking gesteld door de federale regering. De deelstaat Hesse, waar de onderneming gevestigd is, staat in voor de andere helft.

Het krediet moet wel nog een officiële goedkeuring krijgen. Berlijn pleegt daarvoor overleg met de Europese Commissie.

De vakantievlieger Condor telt een veertigtal vliegtuigen en stelt zowat 4.900 mensen tewerk. Condor-topman Ralf Teckentrup zegt dat er momenteel al gesprekken lopen met ondernemingen die geïnteresseerd zijn in een overname.

bron: Belga