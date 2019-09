Students for Climate houden Hunger Games voor duurzame voedselproductie

Onder de noemer Hunger Games heeft Students for Climate samen met boeren en ngo’s vandaag actie gevoerd aan het Departement Landbouw en Visserij in Brussel. De betogers deelden fruit en groenten uit aan voorbijgangers en ambtenaren om zo te eisen dat de regering het pad effent voor duurzame voedselproductie en landbouw. De wens van de actievoerders is dat de overheid voluit investeert in de kleinschalige en lokale productie van meer verse en plantaardige landbouwproducten voor directe menselijke consumptie. Die hebben een veel kleinere impact op het milieu dan grootschalige industriële landbouw.

“In de periode 2014-2020 zal de Belgische landbouwsector naar schatting meer dan 4,2 miljard euro aan Europese landbouwsubsidies ontvangen. Het leeuwendeel van dit overheidsgeld houdt een industrieel landbouwmodel in stand, ten koste van ons milieu”, stelt Cato Van Den Kerchove van Students for Climate.







Een foute investering vinden de actievoerders, die graag een verschuiving willen zien in de subsidies naar kleinschalige, duurzame landbouw. Daarnaast vragen ze ook dat er geen subsidies meer gaan naar industriële gewas- en veeteeltproductie. “Ons voedselsysteem werkt niet. Lokale, meer plantaardige, agro-ecologische, biologische landbouw is de oplossing. De volgende regering moet ons helpen bij de transitie, in het belang van onze toekomst”, stelt Van Den Kerchove.

Bron: Belga