Sint-Petersburg ontvangt finale kampioenenbal in 2021

De finale van de Champions League zal in 2021 doorgaan in de Gazprom Arena in het Russische Sint-Petersburg. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vandaag bekendgemaakt. München, met de Allianz Arena, is in 2022 de gaststad van de eindstrijd van het kampioenenbal. Een jaar later is Londen, met Wembley, aan de beurt, honderd jaar na de opening van het mythische stadion.

Nooit eerder ging de CL-finale door in Sint-Petersburg. De Allianz Arena was al eens in 2012 gastheer. Op Wembley werd de belangrijkste beker voor Europese clubs al acht keer uitgedeeld, voor het laatst in 2013.







De finale van de Europa League zal in 2021 doorgaan in Sevilla, zo maakte de UEFA dinsdag nog bekend. De Spaanse stad werd verkozen boven het Georgische Tbilisi. Datzelfde jaar moeten de supporters in het Noord-Ierse Belfast zijn voor de Europese Supercup.

Dit seizoen vindt de finale van de Champions League plaats in het Turkse Istanboel, de finale van de Europa League is voor het Poolse Gdansk.

Bron: Belga