Schade en gewonden na aardbeving in Pakistan

In het noordoosten van Pakistan heeft zich vandaag een sterke aardbeving voorgedaan met magnitude 5,8. Volgens de autoriteiten veroorzaakte de beving paniek en is er veel schade. Lokale media meldden ook meerdere gewonden in Pakistaans Kashmir. Het epicentrum van de aardbeving lag volgens de Pakistaanse meteorologische dienst op een diepte van 10 kilometer nabij Jehlum. De stad in de provincie Punjab ligt vlak aan de grens met Azad Kasjmir, het door Pakistan gecontroleerde deel van het omstreden grensgebied met India. Volgens lokale media zijn daar meerdere gewonden gemeld.

De beving zou ook in Afghanistan te voelen zijn geweest.







Bron: Belga