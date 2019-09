Rusland beschuldigt VS ervan visums te weigeren aan VN-delegatie

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Verenigde Staten er vandaag van visums te weigeren aan leden van de Russische VN-delegatie, waardoor ze de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York niet kunnen bijwonen. Van de VS wordt verwacht dat ze, als gastheer voor de VN, het mogelijk maken voor officiële delegaties om aanwezig te zijn. De Algemene Vergadering vindt momenteel plaats in New York.

Minstens één lid van de Russische delegatie die naar verluidt geen visum kreeg, politicus Konstantin Kosatsjev, staat op de Amerikaanse sanctielijst, door de rol van Rusland in de Oekraïne-crisis.







De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei volgens de staatsmedia dat het weigeren van visums een daad van “schandelijke oneerbiedigheid” is, en dat de VS daarmee niet aan hun VN-verplichtingen voldoen.

Volgens Russisch viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov zal een protestnota ingediend worden. “We zullen zien in welke vorm, wanneer, en met welke omvang we erop zullen reageren”, stelde hij. Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zou de kwestie bespreken met de Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in New York.

Bron: Belga