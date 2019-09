Premier Michel hoort wil tot dialoog in toespraak Trump

Premier Charles Michel heeft vandaag een “verschil in toon” gehoord in de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De toekomstige voorzitter van de Europese Raad ontwaart de laatste tijd signalen bij de Verenigde Staten die de indruk wekken dat ze “een versterkte dialoog met de Europese Unie” willen. “Ik heb een verschil in toon en in boodschap gehoord vergeleken met zijn eerste tussenkomst voor de VN”, zei Michel over Trump tegen Belgische journalisten in New York. De premier schrijft dat toe aan het voortdurende pleidooi voor multilateralisme. “Tijdens bijeenkomsten als die van de G7 of de G20, of in de dialoog met de Europese Unie, verdedigen we steevast het multilateralisme. En dat lijkt zijn effect niet te missen.”

Als toekomstig Europees president drukt Michel op het belang van de trans-Atlantische relaties en de waarden die met de Verenigde Staten worden gedeeld. “Ik heb de laatste tijd signalen opgevangen die de indruk wekken dat ze een versterkte dialoog met de Europese Unie willen, vooral tijdens het bezoek van (buitenlandminister) Mike Pompeo aan Brussel. We kunnen de wens zien om de dialoog tussen de EU en de VS te versterken op het vlak van handel, klimaat, maar ook geopolitiek, bijvoorbeeld met betrekking tot Rusland en China.”







“Wij zijn partners van de Verenigde Staten in de schoot van de NAVO en de geschiedenis van de laatste decennia heeft aangetoond dat de Europees-Amerikaanse alliantie bijgedragen heeft aan het versterken van de vrede en de veiligheid op een groot deel van de planeet, met gemeenschappelijke waarden, en een gedeeld vertrouwen in democratie, vrijheid en mensenrechten. Maar dat wil niet zeggen dat we het over alles eens zijn.”

bron: Belga