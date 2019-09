Parlementair werk vertraagt formatiegesprekken

De onderhandelaars voor een Vlaamse regering hebben het begrotingsgesprek nog niet afgerond. Morgen worden veel hoofdonderhandelaars in de ad hoc-commissie van het Vlaams Parlement verwacht, wat het werk vertraagt. De drie partijvoorzitters en hun sergeanten hebben zich vandaag de hele dag over de uitgavenzijde van de begroting gebogen. Ze moeten beslissen of en hoe lang de begroting in het rood mag gaan en hoeveel budget er wordt uitgetrokken voor nieuw beleid. Omstreeks 18 uur is de discussie nog bezig en die zou nog wel even kunnen duren.

Morgen staat in het Vlaams Parlement een commissiezitting op het programma waar de parlementsleden de uittredende ministers kunnen ondervragen. Onderhandelaars als Hilde Crevits, Liesbeth Homans en Ben Weyts zijn daardoor beurtelings verhinderd voor de formatiegesprekken. Donderdag wordt wel weer de hele dag gepraat.







Het voorkeurscenario is dat het akkoord vrijdag kan worden voorgesteld, valt te horen. In het weekend zouden de partijen dan congressen kunnen organiseren, waarna begin volgende week de ministerposten worden verdeeld.

bron: Belga