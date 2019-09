Oppositie eist ontslag van Britse premier Johnson

Onmiddellijk na de annulering van de verdaging van het Britse parlement hebben oppositiepartijen het ontslag van premier Boris Johnson geëist. “Hij moet zijn positie in vraag stellen”, zo reageerde partijleider Jeremy Corbyn van Labour vanop het partijcongres in Brighton. Ook het Schotse SNP en het Welshe Plaid Cymru eisen dat Johnson de eer aan zichzelf houdt. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde vanochtend dat de beslissing van Johnson om het parlement vijf weken lang te verdagen “onwettig” was. Het Hof verleende de parlementsvoorzitter John Bercow eveneens het recht om de volksvertegenwoordigers opnieuw bijeen te roepen. Bercow deelde kort na het verdict mee dat hij meteen overleg zal plegen met de fractieleiders met het oog op een heropening van het parlement. “Als belichaming van onze parlementaire democratie moet het House of Commons onverwijld opnieuw bijeenkomen”, klonk het.

Voor de oppositiepartijen was het historische verdict meteen het sein om het ontslag van Johnson te eisen.







“Hij moet zijn positie in vraag stellen”, zo verklaarde Corbyn vanop het partijcongres van Labour. De conservatief moet volgens hem “de kortst dienende premier ooit” worden. Het verdict van het Hooggerechtshof toont aan dat Johnson het parlement heeft geminacht en dat hij zijn macht als premier heeft misbruikt, zo voert de leiders van de socialistische partij aan. Ook het Schotse SNP eist dat Johnson vertrekt. “Hij moet ontslag nemen”, tweette parlementslid Joanna Cherry.

Johnson vertoeft momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft nog niet gereageerd.

Bron: Belga