Oostenrijkse gerecht opent onderzoek naar verduistering van geld bij FPÖ

In Oostenrijk is een gerechtelijk onderzoek geopend naar het mogelijk verduisteren van geld bij de extreemrechtse partij FPÖ. Dat heeft het parket in Wenen vandaag, vijf dagen voor de Oostenrijkse parlementsverkiezingen, bekendgemaakt. De Oostenrijkse media melden dat het onderzoek zich in de eerste plaats toespitst op de uitgaven van gewezen partijleider Heinz-Christian Strache, een voormalig vicekanselier. In het kader van het onderzoek werd afgelopen nacht al een gewezen lijfwacht van Strache gearresteerd.

De veiligheidsagent, die voor FPÖ ook zetelt in de gemeenteraad van Wenen, wordt ervan verdacht te hebben meegewerkt aan het opzetten van een systeem van valse facturen. Op die manier moest verborgen blijven dat Strache heel wat persoonlijke uitgaven door zijn partij liet betalen.







De partijafdeling in Wenen heeft vandaag bevestigd dat Strache over een bankrekening van de partij beschikte. Op die rekening, die bestemd was voor het dekken van de onkosten, zou tot 10.000 euro per maand zijn overgemaakt. Er is intussen ook een intern onderzoek opgestart om na te gaan of Strache daardoor privé-uitgaven kon financieren.

Strache was in mei al in opspraak gekomen door Ibizagate. Uit een video, die in 2017 gemaakt werd, was namelijk gebleken dat hij bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. De zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ. Het huidige corruptieonderzoek zou volgens Oostenrijkse media gelinkt zijn aan Ibizagate.

Bron: Belga