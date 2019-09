Labour-leider Jeremy Corbyn belooft nieuw brexit-referendum

Als Labour de volgende Britse parlementsverkiezingen wint, zal de partij binnen de drie maanden een nieuw brexit-akkoord met de Europese Unie onderhandelen en dat akkoord binnen de zes maanden via een referendum aan het volk voorleggen. Dat heeft Labour-leider Jeremy Corbyn vandaag gezegd op het congres van zijn partij in kuststad Brighton. Het Labour-referendum zou de Britten de keuze geven tussen het nieuwe akkoord en volwaardig EU-lidmaatschap – remain dus. Normaal gezien had Corbyn morgen het Labour-congres moeten toespreken. Maar de beslissing van het Britse Hooggerechtshof dat de schorsing van het parlement in Londen door premier Boris Johnson onwettig is en de daaropvolgende beslissing om het parlement morgen alweer te laten samenkomen, gooide de agenda van Labour overhoop. Corbyns speech werd met een dag vervroegd, zodat parlementsleden en journalisten deze avond terug naar Londen kunnen reizen.

Volgens Corbyn moet Johnson nu ontslag nemen. “Hij leidt een regering met ministers die denken dat ze geboren machtshebbers zijn en dat de regels die ze voor anderen opstellen niet voor hen gelden”, zei hij tijdens zijn toespraak. Corbyn presenteerde zich als hét alternatief voor Johnson. Hij hoopt na verkiezingen de nieuwe Britse premier te worden, maar die verkiezingen kunnen pas plaatsvinden wanneer een ‘no deal’-brexit van tafel is. Daarmee lijkt Corbyn een snelle motie van wantrouwen tegen Johnson uit te sluiten, maar te willen wachten op verkiezingen die pas kunnen plaatsvinden wanneer de brexit opnieuw uitgesteld is, tot voorbij 31 oktober dus.







Corbyn mikt duidelijk op de Britten die tijdens het eerste brexit-referendum in 2016 voor remain hebben gestemd. “Bij de komende verkiezingen zal Labour de enige grote partij zijn die de finale keuze over brexit aan het volk toevertrouwt.” Hij probeert daarmee niet alleen de strategie van Johnsons Tories te ondergraven om zich als de enige vertegenwoordigers van “het volk” te presenteren, maar onderscheidt zich zo ook van de Liberaal-Democraten. Zij trekken naar de kiezer als de partij die de brexit helemaal wil annuleren, zonder tweede referendum.

