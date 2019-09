Klanten die pakketreis boekten bij Thomas Cook kunnen niet vertrekken

Klanten van Thomas Cook die een pakketreis boekten, kunnen vandaag niet vertrekken. Dat meldt Thomas Cook België vandaag. Gisterenavond maakte Brussels Airlines bekend dat vier vluchten van en naar Tunesië geannuleerd werden. Die twee retourvluchten waren de enige vluchten die vandaag enkel Thomas Cook-klanten vervoerden. “De klanten werden door ons verwittigd en werden doorverwezen naar het Garantiefonds Reizen”, aldus woordvoerster Leen Segers. “De klanten die in Tunesië zitten, hebben het bericht gekregen om tot nader orde in het hotel te blijven, terwijl we hier voor hen een oplossing zoeken.”

Thomas Cook België heeft daarenboven beslist om vandaag geen enkele klant te laten vertrekken die een pakketreis boekte, om problemen op de bestemming te vermijden. Het gaat dan ook om klanten die op gemengde vluchten zouden zitten, waarop ook andere reizigers zitten. “Gemengde vluchten zullen wel vertrekken, maar zonder klanten van Thomas Cook of Neckermann”, zegt Segers. “Aangezien de vluchten wel worden uitgevoerd, kunnen onze klanten die op hun bestemming zijn wel met die vliegtuigen terugkeren naar België.”







Klanten die via de winkels van Thomas Cook en Neckermann producten kochten van andere touroperators, kunnen wel vertrekken. “Het gaat dan om reizen via Club Med of citytrips via Expedia”, legt Segers uit. Thomas Cook benadrukt nog dat de informatie voorlopig enkel voor vandaag geldt.

Naast onzekerheid voor de reizigers, is er ook onzekerheid bij het personeel van de touroperator. Volgens ACV-vakbondsman Patrick Van Holderbeke hebben de twee personeelsvergaderingen van gisteren weinig duidelijkheid opgeleverd. “De communicatie was beperkt”, aldus Van Holderbeke.

Volgens de vakbondsman is het ook onduidelijk of het personeel zijn loon zal krijgen. “Als de uitbetaling van de lonen niet lukt, vrees ik dat het verhaal eindig wordt. Dan stevenen we af op het einde van Thomas Cook België”, zegt Van Holderbeke. De ACV-vakbondsman hoopt dat er nog een oplossing gevonden kan worden, eventueel samen met Thomas Cook Duitsland. “Maar Duitsland is ook betrokken bij het hele verhaal en zoekt zelf ook naar oplossing.”

Van Holderbeke hoopt dat er vanmiddag meer duidelijkheid komt tijdens een nieuwe ondernemingsraad. “Komt er daar geen oplossing, dan is er een probleem.”

