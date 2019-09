Jupiler Pro League – Vadis Odjidja (AA Gent) volledig vrijgesproken

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Gent-aanvoerder Vadis Odjidja dinsdag over de hele lijn vrijgesproken voor zijn rode kaart afgelopen zondag tegen Zulte Waregem. “Er valt niets tegen Odjidja te weerhouden.” Het Bondsparket had de overtreding van Odjidja in minuut 82 op het veld van Essevee gekwalificeerd als een brutale fout en eiste daarom drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete voor de rode kaart.

AA Gent ging in verweer, waardoor de middenvelder sowieso in aanmerking kwam voor de bekermatch tegen Eendracht Aalst. Maar ook nadien hoeft coach Thurop zijn aanvoerder niet te missen. Onder meer de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge dreigden aan Odjidja voorbij te gaan, maar er werd hem geen straf opgelegd.

Tenzij het Bondsparket nog beroep aantekent, kan de middenvelder komend weekend gewoon aantreden tegen KV Kortrijk.

bron: Belga