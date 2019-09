Guterres opent Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft vandaag het debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopend in New York. Hij waarschuwde er onder andere voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Guterres is bang “dat de twee grootste economische machten van de wereld twee afzonderlijke en concurrerende werelden zullen creëren”. “We moeten alles in zijn werk stellen om deze grote breuk te voorkomen en een universeel systeem in stand te houden – met een universele economie, universeel respect voor het internationaal recht, een multipolaire wereld met sterke multilaterale instellingen”.

Guterres had het daarnaast ook over de rechten van migranten. “Alle migranten moeten hun mensenrechten gerespecteerd zien worden”, aldus de secretaris-generaal.







De Braziliaanse president Jair Bolsonaro hield de wereldleiders voor dat het “onjuist” was om te zeggen dat het Amazonegebied deel uitmaakt van het erfgoed van de mensheid en beschuldigde sommige landen ervan dat ze zich op een “koloniale” manier gedragen tegenover Brazilië.

De vertegenwoordigers van de lidstaten van de Verenigde Naties kunnen tijdens het debat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nog tot maandag hun mening geven over de conflicten in de wereld.

bron: Belga