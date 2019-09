Grote brexit-financier Arron Banks gaat vrijuit

De Britse onderzoeksautoriteit voor zware en georganiseerde misdaad NCA (National Crime Agency) is vandaag tot de slotsom gekomen dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd in de financiering door zakenman Arron Banks van de pro-brexit campagne naar aanleiding van het referendum over het al of niet verlaten van de Europese Unie. Banks was een vooraanstaande geldschieter van die campagne. De NCA kreeg in oktober 2018 van de affaire te horen dankzij de Britse Kiescommissie.

Het onderzoeksorgaan boog zich over de bron van een financiering ter waarde van acht miljoen pond onder de vorm van een lening vanwege Banks aan Better for the Country (BFTC), een organisatie die de pro-Brexit beweging Leave.EU, waarvan Banks co-stichter was, financierde. Ook het hoofd van die beweging, Elizabeth Bilney, kwam in het vizier.







In de pers waren berichten verschenen over een mogelijke aanwending door Banks van fondsen van Russische origine.

“De NCA heeft geen enkel element van bewijs gevonden van een strafrechtelijke inbreuk op de kieswet of het vennootschapsrecht vanwege de door de Kiescommissie gesignaleerde personen of organisaties”, zo staat in een communiqué.

Bron: Belga