Democraten willen afzettingsprocedure tegen Trump opstarten

De Democratische Partij is van plan om een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump op te starten. Dat zeggen verschillende Amerikaanse media. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, zal dinsdagavond een verklaring afleggen. Die verklaring volgt na afloop van een bijeenkomst van de Democratische leden van het Huis. Verschillende bronnen hebben aan Washington Post, New York Times en NBC News verklaard dat ze daarbij zal aankondigen dat de eerste fase van de impeachmentprocedure tegen Trump wordt opgestart. Een officiële bevestiging ontbreekt voorlopig.

Binnen de Democratische Partij wordt al lange tijd gediscussieerd over het opstarten van een afzettingsprocedure tegen Trump. Pelosi stond bekend als een van de tegenstanders van die procedure. Maar binnen de partij zou de roep om de impeachment toch op te starten gegroeid zijn als gevolg van het omstreden telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Trump zou tijdens dat gesprek hebben gevraagd om een onderzoek op te starten naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

