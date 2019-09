Croky Cup – Genk wacht tot tweede helft maar gaat uiteindelijk vlot over amateurclub Ronse

Racing Genk heeft dinsdag in de zestiende finales van de Croky Cup KSK Ronse uit de tweede amateurklasse uitgeschakeld met 0-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Coach Felice Mazzu koos voor een heel andere ploeg dan afgelopen weekend in de competitie, alleen Onuachu, Maehle en Cuesta bleven staan. In de eerste helft was Genk de betere ploeg met onder meer een grote kans voor Odey, maar het tempo lag te laag om Ronse al voor de pauze uit te tellen. De Oost-Vlamingen kwamen zelfs enkele keren in de buurt van de 1-0, maar uiteindelijk werd er voor rust niet gescoord.

Na de pauze geraakte de Genkse motor op toerental. Stephen Odey (57.) schoof eerst van dichtbij de openingstreffer tegen de netten, ruim tien minuten later versierde Ito een penalty. Bryan Heynen (70.) nam plaats achter de bal en miste niet. In het slot mocht Onuachu (82.) op aangeven van Ito de 3-0 zonder gestoord te worden in doel koppen.

Eerder op de avond plaatsten Rebecquoise (tweede amateur) en Westerlo (1B) zich al voor de achtste finales ten koste van eersteklassers Cercle Brugge en Waasland-Beveren.

bron: Belga