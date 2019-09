Boeing 737 MAX – Boeing lanceert compensatiefonds voor nabestaanden

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een compensatiefonds opgestart voor de nabestaanden van de slachtoffers in de crashes in Indonesië en in Ethiopië. Daarbij waren toestellen van het type 737 MAX van Boeing betrokken. De families van de 346 slachtoffers zullen elk 144.500 dollar ontvangen, zo staat in een verklaring van het fonds. De prominente Amerikaanse advocaat Ken Feinberg beheert het fonds.

Boeing zei in juli dat het bedrijf 100 miljoen dollar aan financiële hulp voor de families zou voorbehouden.

Feinberg werkte al aan gelijkaardige compensatieprojecten, in de nasleep van de terreuraanslagen van 11 september en de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon. Hij verzekerde dat de nabestaanden niet zullen moeten afzien van het recht om een rechtszaak aan te spannen, willen ze hun compensatie verkrijgen.

Bron: Belga