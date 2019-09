“Betaal in geen geval extra sommen aan hoteleigenaars”

Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) roept gestrande Thomas Cook-reizigers op in geen geval geen extra kosten te betalen aan hoteleigenaars. Het Garantiefonds Reizen betaalt die sommen niet terug, waarschuwde hij vandaag in De Ochtend op Radio 1. Na het faillissement van de Britse moedergroep van Thomas Cook zondagnacht zit ook de Belgische tak van de touroperator in zwaar weer. Brussels Airlines, dat de vluchten voor Thomas Cook België uitvoert, besliste gisterenavond vier vluchten van en naar Tunesië te annuleren, omdat de reisorganisatie achterloopt met de betalingen. Daardoor zitten zowat 350 klanten van Thomas Cook België vast in Enfidha en op Djerba.

Intussen circuleren verschillende verhalen van reizigers die op hotel geconfronteerd worden met extra kosten, ook al hebben zij de vakantie al betaald aan Thomas Cook of Neckermann (een merk van Thomas Cook, red.) zelf. Hoteleigenaren eisen tot duizenden euro’s van verschillende Belgische Thomas Cook-klanten, omdat zij hun geld nog niet kregen van de reisorganisatie.







Minister van Consumentenzaken Wouter Beke waarschuwt de getroffen reizigers om daar in geen geval op in te gaan. Het Garantiefonds Reizen vergoedt reizigers die hun vakantie in het water zien vallen en brengt gestrande vakantiegangers terug, maar dergelijke extra kosten in hotels vallen niet onder die regeling, waarschuwde hij dinsdag in De Ochtend. “Dat zijn verschrikkelijke situaties. Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in.”

Ook Mark De Vriendt, directeur van het Garantiefonds Reizen, raadt mensen aan de hoteliers niets extra te betalen. “Dat is totaal tegen de rechtsregels”, zei hij in De Ochtend. “Desnoods moeten ze aankloppen bij lokale autoriteiten of bij de ambassade.” Gestrande reizigers boeken ook maar beter geen terugvlucht op eigen initiatief, waarschuwt het Garantiefonds op zijn website. Wie dat wel doet, riskeert de tickets niet terugbetaald te krijgen.

bron: Belga