Belgen in het buitenland – Tielemans scoort voor Leicester in League Cup, Tottenham uitgeschakeld door derdeklasser

Leicester City heeft dinsdag in de zestiende finales van de Engelse League Cup met 0-4 gewonnen bij Luton, een club uit het Championship, het op één na hoogste niveau. Dennis Praet en Youri Tielemans startten in de basis bij de bezoekers, Tielemans gaf een assist en maakte zelf de 0-3. Tottenham werd uitgeschakeld door derdeklasser Colchester. Gray (34.) en Justin (44.) zorgden ervoor dat Leicester zich bij de rust al geen zorgen meer hoefde te maken. De aangever kwam bij de 0-2 van Rode Duivel Tielemans, die in de tweede helft (79.) zelf de 0-3 maakte. Gray (86.) maakte er in het slot nog 0-4 van. Manchester City, de club van Kevin De Bruyne, won met 0-3 bij Preston, maar onze landgenoot kreeg rust en zat zelfs niet op de bank.

Bij Watford stond Christian Kabasele in de basis, en hij won met 2-1 van tweedeklasser Swansea. Welbeck (28.) bracht de thuisploeg op voorsprong, Surridge (34.) maakte gelijk. In de tweede helft beslechtte Pereyra (79.) de wedstrijd.

Bij Tottenham kregen Jan vertonghen en Toby Alderweireld rust, maar dat pakte niet goed uit. Hun ploegmaats bleven op 0-0 steken tegen derdeklasser Colchester, strafschoppen moesten uitsluitsel brengen. Eriksen en Lucas misten hun elfmeters, en zo was het verhaal van Tottenham in de League Cup meteen afgelopen.

bron: Belga