Algemene Vergadering VN – Trump stuurt meer Amerikaanse soldaten naar Polen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in New York een militair samenwerkingsakkoord getekend met zijn Poolse ambtsgenoot Andrzej Duda. Daarbij zullen meer Amerikaanse soldaten in Polen worden ingezet. Momenteel zijn 4.500 Amerikaanse militairen in Polen ingezet. Dat aantal “zal op de korte termijn naar verwachting met ongeveer 1.000 bijkomend Amerikaans militair personeel groeien”, staat in de verklaring.

Beide landen bepaalden zes plaatsen waar de militaire aanwezigheid zal worden opgevoerd. Ook zullen Polen en de VS spreken over waar een pantserbrigade kan worden ontplooid.

Normaal zou de verklaring begin september worden ondertekend in Warschau, maar Trump annuleerde zijn bezoek omdat orkaan Dorian de kust van Florida naderde. De gezamenlijke verklaring vloeit voort uit een eerste akkoord dat de staatsleiders in juni al ondertekenden.

Trump zei de Poolse president dat het “heel fijn was met jou te werken en ik denk dat het erg productief was”. Ook zei hij dat de VS werk maakt van een visavrijstelling voor Polen. De Amerikaanse president beloofde binnenkort Polen te zullen bezoeken, een land waarmee de VS een “fantastische band” hebben.

In Polen wordt de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten beschouwd als een garantie voor veiligheid.

Bron: Belga