Algemene Vergadering VN – Technologiereuzen lanceren nieuw forum voor strijd tegen extremisme

De technologiereuzen Facebook, Google en Twitter hebben een onafhankelijk forum opgericht om de strijd tegen terreur en extremistische inhoud op het internet te bestrijden. Dat kondigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maandag aan. “Het nieuwe onafhankelijke Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) zal een eigen structuur en personeel hebben om terroristisch en gewelddadig terroristisch gebruik van platformen van de leden te verstoren”, aldus de Nieuw-Zeelandse premier. Het forum zal ook kleinere platformen ondersteunen om hetzelfde te doen, zei ze bij de Verenigde Naties in New York.

Sinds de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland in maart, voerde Facebook het aantal initiatieven op om “haatdragende en extremistische” inhoud te bestrijden. In maart duurde het 17 minuten vooraleer Facebook de live-video van een blanke racist onderbrak, die zichzelf filmde toen hij zijn aanslag op een moskee uitvoerde en 51 moslims ombracht.

Beeldfragmenten van die video werden miljoenen keren gekopieerd en gedeeld, staat in een gezamenlijk persbericht van Ardern en de Franse president Emmanuel Macron. Zij lanceerden een campagne tegen extremisme op het internet.

De “Christchurch Call” heet het initiatief. Het aantal landen dat het initiatief steunt, is toegenomen tot 48 landen en 3 internationale organisaties.

