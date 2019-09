Adria Airways laat vliegtuigen voorlopig niet opstijgen uit geldnood

De Sloveense luchtvaartmaatschappij Adria Airways schort voorlopig haar vluchten op uit financiële ademnood. Dinsdag en woensdag stijgen geen toestellen van de maatschappij meer op, zo kondigde het bedrijf in de nacht van maandag op dinsdag aan. De beslissing om de vliegoperaties tijdelijk op te schorten, komt er omdat de maatschappij geen geld heeft om de operaties te verzekeren. Alle vliegoperaties van en naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana, Pristina in Kosovo en Tirana in Albanië zijn opgeschort.

“Het bedrijf zoekt op dit moment intensief naar oplossingen samen met potentiële investeerders”, staat in een persbericht. Passagiers krijgen de raad om contact op te nemen met de verkooppunten waar ze hun tickets hebben gekocht.

Adria Airways vliegt onder meer tussen de Sloveense hoofdstad en Brussels Airport. Op de website van de luchthaven staan alvast vier retourvluchten naar Ljubljana geschrapt, twee op dinsdag en twee op woensdag.

De Sloveense luchtvaartmaatschappij telt ongeveer 500 werknemers en heeft een vloot van 20 vliegtuigen. De maatschappij bestaat sinds 1961 en maakt sinds 2004 deel uit van Star Alliance.

bron: Belga