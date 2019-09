A-divisie telt voortaan 16 in plaats van 12 landen

Na de eerste editie (2018-2019) van de Nations League sleutelt de Europese Voetbalbond (UEFA) al aan de nieuwe landencompetitie, die eerder dit jaar gewonnen werd door Portugal. Vanaf de tweede editie bestaat de A-divisie uit 16 in plaats van 12 landen. Dat heeft de UEFA vandaag aangekondigd. Dat betekent dat Duitsland, Kroatië, IJsland en Polen toch weer in de hoogste afdeling mogen aantreden. In de eerste editie degradeerden zij nog naar de B-divisie.

België zit in de A-divisie. De Rode Duivels waren in de eerste editie dichtbij de Final Four met de vier groepswinnaars van de A-divisie, maar ze verloren de beslissende wedstrijd in hun groep verrassend met 5-2 van Zwitserland, nadat ze 0-2 waren voorgekomen in Luzern.







De loting voor de tweede editie vindt plaats op 3 maart 2020 in Amsterdam.

Bron: Belga