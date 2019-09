Whitney Houston treedt binnenkort in België op als hologram

Leuk nieuws voor de fans van Whitney Houston! Volgend jaar strijkt de hommagetournee voor Whitney Houston twee keer neer in ons land. De betreurde zangeres zal door middel van holografie op het podium te zien zijn.

11 februari 2012 is de geschiedenis ingegaan als de zwarte zaterdag waarop Whitney Houston op 48-jarige leeftijd kwam te overlijden. De legendarische zangeres van onder meer ‘I Will Always Love You’ en ‘I Wanna Dance with Somebody’ werd levenloos in haar bad aangetroffen en stierf vermoedelijk door verdrinking na een hartaanval.

Toch leeft de betreurde zangeres een beetje voort, in de vorm van een hommagetournee waarbij gebruik wordt gemaakt van een hologram – een driedimensionale projectie – en Houston dus op het podium verschijnt, samen met live muzikanten, zangers en dansers.

De tournee ‘An evening with Whitney’ wordt begin volgend jaar gelanceerd en zal ook in ons land halt houden: op 12 maart in de Bozar in Brussel en op 14 maart in de Capitole in Gent. Tickets zullen vanaf 27 september beschikbaar zijn.

De hologramversie van Whitney Houston was al eens te bewonderen tijdens een optreden van Christina Aguilera in de finale van de Amerikaanse ‘The Voice’: