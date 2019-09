VIDEO. Hilarisch! Amanda Holden laat scheet tijdens radio-uitzending

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden is ook maar een mens van vlees en bloed. Dat was er aan te zien – én ruiken – tijdens een radio-uitzending.

Sinds jaar en dag maakt Amanda Holden het mooie weer als jurylid van de talentenjacht ‘Britain’s Got Talent’. De 48-jarige schoonheid werkt daarnaast ook als radiopresentatrice bij de Britse radiozender Heart.

“Beter eruit dan erin”







Dinsdag liet ze zich helemaal gaan op de tonen van ‘Toca’s Miracle’ van Fragma, maar haar dansmoves werden even onderbroken door een ‘ontluchtingsmomentje’ dat ze niet bepaald kon verbergen. “Ik liet een scheetje”, lachte ze naar medepresentator Jamie Theakston, gesticulerend dat er wel een onverwacht sterk geurtje aan zat.

Ze plaatste de beelden zonder al te veel schaamte op Twitter. “Beter eruit dan erin”, knipoogde ze.