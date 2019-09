Miley Cyrus-stalker gearresteerd tijdens concert

Het gesmaakte IheartRadio-optreden van Miley Cyrus in Las Vegas van afgelopen weekend heeft een duister kantje gekregen. TMZ schrijft dat een man, die eerder al dreigementen uitte aan het adres van de zangeres, tijdens het concert gearresteerd werd. Hij wilde koste wat kost met Miley in contact komen.

De politie moest ter plaatse komen nadat het team van Miley de 42-jarige David Rumsey in het publiek had opgemerkt. Volgens een bron van TMZ had Rumsey aan de beveiliging verklaard dat “het zijn levensmissie is om Miley zwanger te maken”.

Feesten met Prince en Michael Jackson







Een week voor het concert schreef hij in een reeks tweets dat het hem spijt dat hij de zangeres pijn had gedaan en dat hij hoopte haar in Las Vegas te kunnen ontmoeten. In dezelfde reeks tweets gaf de stalker aan dat hij ook het plan had om Michael Jackson, 2pac en Prince weer tot leven te wekken, zodat ze allemaal samen met Miley na het concert konden gaan feesten.

De man wordt aangeklaagd voor het uiten van dreigementen en zit momenteel in de gevangenis.