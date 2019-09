Karen Damen: “Er zijn nog steeds mensen die geloven dat ik niet kan zingen”

De voormalige K3-zangeres Karen Damen is binnenkort te bewonderen in ‘Liefde voor Muziek’. Het vorige muziekprogramma waarin ze meedeed draaide uit op een sisser, maar dat houdt haar niet tegen om haar muziektalent opnieuw te etaleren.

Van in het prille begin in 1998 was Karen Damen een vaste waarde in de Belgische meidengroep K3. In 2016 gaven de drie zangeressen de fakkel door aan Hanne, Klaasje en Marthe en focuste Karen zich op presenteren.

Tegenvallende kijkcijfers







Zo werkte ze mee aan het VIER-programma ‘Camping Karen & James’ en gunde ze de kijker een blik achter de schermen van haar nieuw album in ‘Karen maakt een plaat’.

Dat laatste programma kende weinig succes en er kwam ook heel wat kritiek op. Zo vonden sommige mensen het jammer dat het geen échte soloplaat was omdat Karen zich liet omringen door andere muzikanten.

Nieuwe boost

Toch wil de 44-jarige presentatrice haar muziektalent nog eens tonen in ‘Liefde voor Muziek’, een muziekprogramma waarin Vlaamse muzikanten covers maken van elkaars liedjes. “Ik beschouw mijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ als een nieuwe boost voor mijn carrière. Ik ben nog altijd trots op het album dat ik gemaakt heb en het is ook de muzikale weg die ik wil blijven volgen. Op het tv-programma dat aan die plaat was opgehangen (‘Karen maakt een plaat’; red.) kwam nogal wat kritiek, maar ik heb niet het gevoel dat ik me nu moet bewijzen. Ik weet dat er mensen zijn die nog altijd niet geloven dat ik kan zingen, maar daar maak ik me niet meer druk om”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Vriendenreünie

Ook Gene Thomas, Regi, Sean Dhondt en Peter Van Laet nemen deel aan het zesde seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Stuk voor stuk mensen die Karen goed kent, dus dat kan nog een gezellig onderonsje worden. “Regi ken ik natuurlijk al mijn halve leven (zij hadden ooit een relatie; red.) en via Kristel (Verbeke; red.) ben ik bevriend met Gene. Sean Dhondt ken ik ook goed en Peter Van Laet heb ik destijds leren kennen bij ‘Tien Om Te Zien’. Ik heb echt het gevoel alsof ik binnenkort op vakantie ga vertrekken, het is als één grote vriendenreünie”, klinkt het.