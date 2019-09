Frans dorpje verplicht inwoners om te lachen

Lachen, dat lukt altijd beter als het spontaan gebeurt. Denk maar aan de vele mislukte klasfoto’s waarop je verplicht moest lachen, wat vaker wel dan niet resulteerde in een weerzinwekkende grimas. Toch verplicht de burgemeester van het Franse dorpje Essarts-en-Bocage zijn inwoners om een week lang te lachen van 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.

Uiteraard dient het arrest met een korreltje zout genomen te worden. De lachweek vindt namelijk plaats van 5 tot 11 oktober, wanneer in Essarts-en-Bocage het festival Ville en Joie plaatsvindt.

Stad van de vrolijkheid







De aankondiging van de lachweek gebeurde in een gemeentelijk arrest. Volgens burgemeester Freddy Riffaud heerst er al te veel neerslachtigheid in de wereld en daarom wil hij zijn gemeente op de kaart zetten als ‘stad van de vrolijkheid’. Zo mogen neerslachtige mensen het grondgebied niet betreden en zijn trieste films, muziek, boeken, verhalen en andere ongein uit den boze. Ten slotte is iedereen verplicht om tussen 5 en 11 oktober ten minste 10 personen per dag aan het lachen te brengen. Challenge accepted!