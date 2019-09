Daarom hangen er 440 schoenen aan een gebouw in Istanboel

De Turkse stad Istanboel is een nieuw kunstwerk rijker. Achter de installatie schuilt echter een heel serieuze boodschap. Artiest Vahit Tuna hing namelijk 440 paar schoenen aan de muur van twee gebouwen in de wijken Kabataş en Beyoğlu. Even veel als het aantal vrouwen dat in 2018 in Turkije om het leven kwam door toedoen van hun man.

De schoenen werden niet lukraak gekozen. Alle 440 zijn hooggehakt en zwart. Volgens Tuna zijn hakken een symbool van onafhankelijkheid en trots. Die symboliek staat in contrast met de vrouwen die omkwamen, die niet de kans kregen om een onafhankelijk leven te leiden.

Feminicide







In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zijn de schoenen niet verborgen in een exporuimte. “Ik wou dat iedereen die langs het gebouw wandelt op weg naar werk oog in oog komt te staan met het kunstwerk”, verklaarde Tuna aan Hürriyet Daily News. Daarom koos hij ervoor om de hakken te bevestigen aan de gevel van twee verschillende gebouwen, een in de wijk Kabataş en een in Beyoğlu. Het kunstwerk is ook een verwijzing naar een Turks gebruik, waarbij de schoenen van een overleden vrouw aan de gevel van haar vroegere woning worden bevestigd. Feminicide komt in Turkije helaas vaak voor en de aantallen nemen toe. Volgens de organisatie We Will Stop Femicide Platform in Turkey werden in 2017 409 vrouwen gedood door hun echtgenoot, in 2018 waren dat er maar liefst 440.