BIZAR. Syrische vluchtelingen vermommen zich als Oekraïens volleybalteam

Tien Syrische vluchtelingen die zich voordeden als een Oekraïens volleybalteam zijn gearresteerd in de luchthaven van Athene. De groep wou via de Griekse hoofdstad naar Zwitserland vliegen.

In eerste instantie leek het plan te lukken. De vluchtelingen hadden identieke sportoutfits aan en zeulden met dezelfde sportzakken en twee volleyballen. Hun doel was om naar het Zwitserse Zürich te vluchten. Maar bij de paspoortcontrole liep het fout, want al snel werd duidelijk dat de mannen Oekraïense paspoorten bij zich hadden die als verloren of gestolen stonden.

Onderzoeksrechter







De groep werd gearresteerd en moet nu voor een onderzoeksrechter verschijnen. Ze worden aangeklaagd wegens een poging het land te verlaten met gestolen of verloren reisdocumenten.