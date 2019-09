Zoom-in: Nationale Loterij haalt band met spelers aan

De Nationale Loterij heeft sinds juli een pand aan het De Brouckèreplein, hartje Brussel. Je kan er terecht in de Lottery Shop. Daar vinden de trekkingen plaats in de vitrine, iedereen kan de werkwijze meevolgen. Elk jaar steunt de Loterij met de opbrengst ruim 800 projecten.

De Nationale Loterij heeft momenteel zeven Lottery Shops in verschillende steden. «We willen zo dicht mogelijk bij onze spelers zijn. De Loterijproducten zijn populair, jaarlijks bereiken we zo’n 7 miljoen spelers. Elke week gaat het om 1,2 miljoen Lottospelers», zeggen Petra Vandendriessche (HR) en Jean-François Mahieu (woordvoeder). Transparantie is belangrijk. De trekkingen vinden sinds 3 juli plaats op het De Brouckèreplein, centraal gelegen in Brussel. «We vonden ons te weinig zichtbaar en daar wilden we iets aan doen. Vroeger moest je aanvragen om een trekking bij te wonen. De trekkingen vonden in een studio plaats, nu doen we dat in de vitrine van ons nieuwe gebouw. Er is dus geen drempel meer. We merken dat het in de smaak valt: passanten blijven staan om te kijken en dat creëert een positieve dynamiek. Daarmee zijn we uniek in Europa.»

Projectsteun







De Nationale Loterij steunt ruim 800 organisaties. «Een vierde van onze omzet investeren we in de samenleving. Wie bij ons speelt, maakt niet alleen kans om te winnen, maar steunt ook zinvolle projecten. Elke zaterdag willen we voor de trekkingen op televisie een goed doel in de kijker zetten.» Het gaat om 320 miljoen euro per jaar die terugvloeit naar de maatschappij. «De Nationale Loterij hecht veel belang aan deze maatschappelijke opdracht. We onderscheiden ons op die manier van andere ondernemingen die gokspelletjes aanbieden. Bij ons kan je met enkele euro’s miljonair worden. Maar als je niet wint, gaat het geld naar de samenleving.»

Info

De Nationale Loterij is in volle evolutie en werft aan. Er zijn onder meer vacatures in de domeinen IT, HR, Retail, Marketing en Finance.

Op 5 oktober is er de Dag van de Klant en ben je welkom in de Lottery Shops.

Op 6 oktober is er Open Bedrijvendag en kan je ontdekken wat de Loterij te bieden heeft.

www.nationale-loterij.be