Vier op de tien werknemers verdenken collega’s van ‘spijbelen’

Als je een druk sociaal leven leidt, heb je niet altijd zin om te gaan werken. Het is dan ook verleidelijk om je stiekem ziek te melden. Maar liefst 41% van de werknemers verdenken hun collega’s ervan weleens een dagje te spijbelen. Opvallend genoeg zijn mannen veel achterdochtiger dan vrouwen: 46% tegenover 34%. Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl bij 1.108 Nederlanders in loondienst.

Spijbelen is echter niet het enige kattenkwaad waar werknemers zich aan ergeren. Van alle ondervraagden stoort 55% zich aan collega’s die te laat komen en 47% is geen liefhebber van teamleden die te vroeg naar huis gaan.

Zweetgeur







Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de afwezigheid, maar ook de aanwezigheid van collega’s voor ergernissen zorgt. Zo stelt één op de acht ondervraagden dat collega’s een negatieve invloed hebben op zijn of haar productiviteit. Bij de dertigers ligt dit percentage op maar liefst 17%. Bij één op de tien respondenten zijn collega’s zelfs van negatieve invloed op het werkplezier. Als hoofdredenen hiervoor noemen zij roddelen, liegen en zwart gemaakt worden door collega’s. Eén van de deelnemers noemde ook «het verspreiden van een vreselijke transpiratiegeur».

Goede vrienden

Ondanks bovenstaande irritatiepunten is het overgrote deel van de ondervraagden wel te spreken over zijn of haar collega’s. Zo zegt maar liefst 89% dat er bij de huidige job sprake is van een goed sfeer op de werkvloer. Daarnaast stelt 60% goed bevriend te zijn met één of meerdere collega’s.