Luchtvaartberoepen nemen hoge vlucht

Aviato, de rekruteringscel van Brussels Airport, heeft sinds zijn oprichting in november 2018 al meer dan 1.000 vacatures ingevuld. Een kort overzicht van de vele jobs in de luchtvaartsector.

Het luchtvervoer blijft maar stijgen, en dus ook het aantal vacatures in de sector. Kijk maar naar Aviato, dat alle vacatures op Brussels Airport verzamelt. Dankzij dit ‘huis van tewerkstelling’ vonden 1.000 werkzoekenden het afgelopen jaar een baan op de luchthaven van Brussel. Daar zijn 317 bedrijven actief, die zowat 24.000 mensen tewerkstellen in 18 sectoren. Momenteel zijn er nog ongeveer 440 vacatures op Brussels Airport.

Welke beroepen?







Welke jobs kan je zoal uitvoeren op de luchthaven van Brussel? Heel wat! Er zijn drie grote domeinen: luchtvaart, met jobs in luchtvervoer en afhandeling, goed voor 40,1% van het totaal aantal werknemers op de luchthaven. Het tweede domein omvat de andere functies met betrekking tot luchthavenactiviteiten, zoals vracht, handling, veiligheid, industriële schoonmaak, enz. Goed voor 50,4% van al het personeel. Tot slot is er het bedrijfsleven, dat goed is voor 9,5% van de werknemers.

Piloot, brandweerman, veiligheidsagent, incheckbaliemedewerker, brandstoftanker, bagageafhandelaar, luchtverkeersleider, meteoroloog, schilder, stewardess, buschauffeur, onderhoudstechnicus of plaatbewerker… Het zijn maar enkele van de vele beroepen in de luchtvaartindustrie.

Misvattingen

Brussels Airport scoort hoog op het vlak van fulltime contracten. Volgens cijfers van de luchthaven bedragen die 72% tegenover 68% in het Brussels Gewest. Deze cijfers druisen in tegen het idee dat de luchthaven een arbeidsmarkt is die onzekere en deeltijdse jobs biedt.

Vaak wordt gedacht dat je perfect meertalig moet zijn om op een luchthaven te werken. Dat is inderdaad een troef, maar geen must voor alle jobs. Sommige functies vereisen alleen basiskennis. Bovendien biedt Aviato, in samenwerking met Actiris en de VDAB, taal- en technische cursussen aan.

Veel werkzoekenden stellen zich trouwens vragen over mobiliteit. Ze worden ontmoedigd door het idee dat de luchthaven moeilijk bereikbaar is. Met de auto riskeer je tijdens het spitsuur inderdaad vast te staan in de files, maar de luchthaven is heel makkelijk te bereiken met de trein, de bus en zelfs met de fiets! W