« Bij De Lijn Technics kan je ook met je eigen ideeën de technische oplossingen voor morgen uitwerken »

Naam: Samuel Schalckens

Beroep: Manager Beheer & Innovatie Voertuigen

Leeftijd: 46 jaar

Opleiding: burgerlijk ingenieur elektromechanica – optie energietechnieken

De Lijn bestaat uit veel meer dan alleen maar chauffeurs. Zo staat De Lijn Technics in voor de aankoop en het onderhoud van de vele voertuigen van de vervoersmaatschappij. Manager Beheer & Innovatie Voertuigen Samuel Schalckens geniet van de complexe uitdagingen die de job hem biedt.

Wat houdt je job exact in?







«Binnen onze afdeling ‘Beheer en Innovatie voertuigen’ staan we in voor de verwerving van de voertuigen die nodig zijn om het vervoersaanbod te verzekeren. Dat doen we onder meer op basis van feedback van de reizigers en chauffeurs. We maken analyses van de beschikbare technologieën en wegen af welke functionaliteiten we nodig hebben. We maken bestekken op en evalueren de aanbiedingen. Daarnaast keuren en testen we de voertuigen en zoeken we naar oplossingen voor de kinderziektes.»

Waarom is het aangenaam werken bij De Lijn?

«De Lijn is een bedrijf in beweging, ook figuurlijk. Er wordt ingezet op elektrische voertuigen en digitalisering en vanaf dit jaar kunnen we dankzij het plaats- en tijdsonafhankelijk werken vaker schuiven met onze uren en dichter bij huis in één van de kantoren werken. Daarnaast is De Lijn Technics het kloppende hart van het bedrijf. Wij leveren de voertuigen en de afdeling Service & Expertise zorgt ervoor dat alles rijvaardig blijft. Zo kunnen onze klanten in veilige bussen meerijden.»

Waarom moeten mensen solliciteren bij De Lijn Technics?

«Mensen met een hogere technische opleiding krijgen er uitdagende dossiers voorgeschoteld waarin ze ook hun oplossingen en eigen ideeën kunnen uitwerken volgens de noden van De Lijn. De tijd van oubollig doen wat de chef zegt is voorbij. Je mag creatief zijn met de manier waarop je een dossier aanpakt, maar er zullen altijd verrassingen zijn.»

