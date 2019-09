WK wielrennen – Evenepoel: “Ik ben er klaar voor, maar niets moet”

Victor Campenaerts noemt hem de absolute topfavoriet, maar wat denkt Remco Evenepoel zelf over het WK tijdrijden? Hij kroonde zich tot Europees kampioen, kan hij ook wereldkampioen worden? “Voor mij moet het eigenlijk niet, ik heb geen stress, maar ik mik wel op top vijf”, stelde de jonge Belg maandagavond. “Al zal ik niet teleurgesteld zijn als het niet lukt. Mijn seizoen is al geslaagd.” Met Tom Dumoulin valt een grote naam weg, ook Geraint Thomas is niet van de partij, noch Michal Kwiatkowski. Vraag is ook of Primoz Roglic nog fris genoeg is na zijn Vuelta-zege. De Sloveen gaf verstek voor de gemengde ploegentijdrit met het oog op de wegrit. “Voor mij hoort Primoz zeker bij de topfavorieten, samen met Victor Campenaerts, Kasper Asgreen en Rohan Dennis”, stelt Evenepoel.

Rohan Dennis reed geen koers meer sinds zijn forfait midden juli in de Tour, Victor Campenaerts kwam niet meer aan de start van een wedstrijd na het BK eind juni. “Ik denk wel dat ze klaar zijn. Zij kunnen zich specifiek voorbereiden op een doel, dus waarom zou dat nu anders zijn. Dat Campenaerts mij de topfavoriet noemt, is mooi, maar Victor maakt evengoed kans op minstens het podium. We kunnen hier met de drie Belgische jongens heel hoog eindigen.”

“Ik mik op top vijf, maar niets moet. Vergeet niet dat het de eerste keer is dat ik zo’n lange tijdrit afwerk (54 km). Ik ga een uur moeten ‘stoempen’. Ik ben zelf ook benieuwd hoe mijn lichaam gaat reageren en ik zal jullie dan achteraf zeggen of het mee of tegenviel. Ik hoop dat het meevalt, iedereen zal pijn hebben. Dat spreekt voor zich.”

Evenepoel verkende het parcours al een paar keer. “Het is lastig, maar niet technisch, zoals wel beweerd werd. Het lijkt technisch door die vele boompjes, maar eigenlijk zijn het nog vrij rechte wegen. Het parcours telt meer dan 500 hoogtemeters, dat kan tellen, het zal lastig zijn, vooral een bepaalde zone, maar ik kijk er wel naar uit. Ik ben goed voorbereid, heb het parcours droog en ook in de regen afgewerkt. Ik ben op beide omstandigheden voorzien.”

“Voor mij is de tijdrit het belangrijkste, maar als ik klaar ben voor de tijdrit, zal ik dat ook zijn voor de wegrit. Natuurlijk, 300 kilometer is veel, maar het gaat voor de helft ook naar beneden, dus is het maar 150 (lacht). We zien wel, ik ben ook benieuwd wat het zal geven. Misschien ben ik na 200 kilometer de nek af en dan hoop ik dat Rik niet boos is.”

“Ik ben al Europees kampioen. Niets moet hier voor mij, zeker niet na dit jaar. Dit was al een succes. Ik start zonder stress, maar hen natuurlijk wel een winnaarsmentaliteit en wil het altijd zo goed mogelijk doen. Als er renners beter zijn dan ik, dan is dat zo, zolang ik maar mijn best heb gedaan, zal ik tevreden zijn. Ik ben er klaar voor, voel me nog fris, ben niet ziek en kijk er naar uit.”

