Vlaams Belang wil af van politieke benoemingen in Grondwettelijk Hof

Vlaams Belang wil een debat over de afschaffing van de politieke benoemingen in het Grondwettelijk Hof. Dat zegt Kamerfractieleidster Barbara Pas naar aanleiding van de aankondiging dat sp.a-kamerlid Yasmine Kherbache en gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi kandidaat zijn voor een zitje in het Hof. Vlaams Belang roept N-VA en PVDA op om samen tegen de voordracht van beiden te stemmen. De partij verwondert er zich over dat partijen die zeggen tegen politieke benoemingen te protesteren en in Europa “luid toeteren tegen de zogenaamde politiek benoemde rechters in Polen”, nu over elkaar struikelen om in eigen land rechters in het Grondwettelijk Hof te gaan benoemen.

Ook de redenering dat Kherbache recht heeft op een zitje omdat het om de vervanging gaat van een partijgenoot, oud-minister Erik Derycke, die met pensioen gaat, klopt volgens Pas niet: “Is men bij de sp.a de jongste verkiezingsuitslag al vergeten? Met welk recht denkt een partij die amper 10 procent van de Vlaamse stemmen haalt deze functie nog op te mogen eisen? De arrogantie van machtspartijen zoals de sp.a kent werkelijk geen grenzen.” Als de vrijgekomen functie één politieke familie toekomt, is dat op basis van de verkiezingsuitslag wel de Vlaams-nationale familie, vindt het Vlaams Belang.







“Iedere kandidaat moet minstens twee derde van de stemmen in de Senaat of Kamer halen. Ik roep de N-VA en de PVDA dan ook op om samen met het Vlaams Belang tegen de voordracht van Khattabi en Kherbache te stemmen. Met 21 van de 60 Senaatzetels en 55 van de 150 Kamerzetels kunnen deze politieke benoemingen geblokkeerd worden”, aldus Barbara Pas. Het Vlaams Belang wil de nodige wetgevende initiatieven nemen om de politieke benoemingen voor het Grondwettelijk Hof af te schaffen en te komen tot een objectief systeem waarbij leden van het Hof benoemd worden op basis van bekwaamheid, en niet op basis van hun politieke kleur.

bron: Belga