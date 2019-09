Thomas Cook – Thomas Cook België tracht impact op klanten en medewerkers te beperken

De reisoperator Thomas Cook België bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het Britse moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers. In een reactie stelt de operator ook dat vakantiegangers die bij het bedrijf hun pakketvakantie hebben geboekt, beschermd zijn door het garantiefonds. Thomas Cook België maakt deel uit van de groep met de merken Thomas Cook en Neckermann. “Directie en medewerkers van Thomas Cook België betreuren dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd”, reageert de Belgische organisatie maandagochtend.

“We begrijpen dat dit heel wat vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te vangen”, aldus Thomas Cook België. “Vakantiegangers die hun Thomas Cook of Neckermann pakketvakantie geboekt hebben, zijn beschermd door het garantiefonds.” Klanten kunnen met hun vragen terecht in de kantoren van de operator, op het contact center of via chat.

In België werken 600 mensen bij Thomas Cook. “We doen er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijden en staan in contact met de sociale partners”, klinkt het nog.

Jaarlijks gaan 700.000 Belgen op vakantie met Thomas Cook en Neckermann. Het bedrijf is al veertig jaar actief in ons land.

