The Best FIFA Football Awards – Lionel Messi is zesde keer FIFA-voetballer van het Jaar

De Argentijn Lionel Messi werd maandag op The Best FIFA Football Awards tot beste speler van het jaar uitgeroepen. De Argentijnse spits van Barcelona ging de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) voor. De 32-jarige Messi kreeg de meeste stemmen van de bondscoaches en aanvoerders van alle nationale ploegen. Ook journalisten en fans mochten hun voorkeur uitspreken. Messi, Van Dijk en Ronaldo waren vorige maand ook al genomineerd voor de prijs van Europees voetballer van het jaar. Die verkiezing won Van Dijk.

“Ik wil iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft”, sprak Messi. “Individuele prijzen zijn voor mij van secondair belang. Het is het collectief dat telt. Toch is dit een speciaal moment voor mij, waar ik met mijn vrouw en twee van mijn drie kinderen die hier zijn, erg van zal genieten.”

Messi greep de Spaanse landstitel met Barcelona. In de Champions League werd hij met zijn club in de halve finale uitgeschakeld door Liverpool.

Het is de zesde keer dat Messi tot ’s werelds beste voetballer verkozen wordt. Hij kreeg de erkenning ook in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. Vorig jaar ging de trofee naar de Kroaat Luka Modric (Real Madrid).

bron: Belga