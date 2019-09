The Best FIFA Football Awards – Eden Hazard in Wereldelftal van het Jaar, Kevin De Bruyne niet

Eden Hazard (Real Madrid) maakt deel uit van de FIFA FIFPro World 11. Kevin De Bruyne (Manchester City), die eveneens bij de 55 genomineerden was, haalde het Wereldelftal van het Jaar niet. Hazard wordt op het middenveld van de World 11 geflankeerd door de Kroaat Luka Modric (Real Madrid) en de Nederlander Frenkie de Jong (Barcelona). De Braziliaan Alisson Becker (Liverpool) staat in doel en heeft als verdedigers de Nederlanders Matthijs de Ligt (Juventus) en Virgil van Dijk (Liverpool), de Spanjaard Sergio Ramos (Real Madrid) en de Braziliaan Marcelo (Real Madrid) voor zich. De Fransman Killian Mbappé (PSG), de Argentijn Lionel Messi (Barcelona) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) lopen in de spits.

De samenstelling van het team werd bepaald door ruim 23.000 voetballers. Zij kozen elk een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 16 juli 2018 en 19 juli 2019.

Vorig jaar stond Hazard na zijn schitterend WK in Rusland (waar hij België naar brons leidde) ook al in het Wereldelftal, als eerste Belg sinds de eerste editie in 2005. De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku waren toen genomineerd.

Voor het eerst werd er ook een vrouwenteam samengesteld. Dat bestaat uit doelvrouw Sari van Veenendaal, verdedigsters Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara en Wendie Renard, middenveldsters Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle en aanvalsters Marta, Alex Morgan en Megan Rapinoe.

bron: Belga