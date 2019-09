“Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken”

Belgen die een pakketreis geboekt hebben bij Thomas Cook, moeten zich geen zorgen maken over hun reis. Dat zegt Koen van den Bosch, CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). “Thomas Cook is verzekerd tegen insolventie, zoals het wettelijk verplicht is”, zegt Van den Bosch. “Hun pakketreizen zijn gedekt door het Garantiefonds Reizen. Dat zal in eerste instantie proberen de reizen, zowel de reizen die momenteel plaatsvinden als de toekomstige reizen, maximaal te laten doorgaan. De laatste stap is dat deze vakantiegangers vergoed zullen worden.” Het Garantiefonds treedt enkel in werking voor wie vlucht en hotel geboekt heeft bij Thomas Cook. Wie vlucht en hotel op eigen houtje geboekt heeft, kan geen beroep doen op het Garantiefonds.

Van den Bosch beklemtoont ook dat de Belgische tak van Thomas Cook, die samen met Duitsland en Nederland deel uitmaakt van continentaal Europa, de activiteiten maandag nog altijd voortzet. “De shops en het hoofdkantoor zijn open, en wie maandagochtend moest vertrekken, is ook vertrokken. Wie al ter plaatse is, kan nog altijd terecht bij de plaatselijke reisleiders.” Thomas Cook wees er al eerder op de dag op dat de gewone voorwaarden, en kosten, voor annulatie blijven gelden.







Van den Bosch ziet mogelijkheden voor een doorstart van de Belgische activiteiten, maar meer uitspraken kan hij daarover op dit moment niet doen. Maar ook als die doorstart er niet komt, moeten reizigers dus niet wanhopen.

Als het in België, net zoals in Groot-Brittannië, dus tot een faillisement komt, dan is dat volgens Van den Bosch “geen goede zaak”. “Thomas Cook is in ons land een belangrijke speler”, zegt de topman van de VVR. “De situatie in ons land is vrij uniek, met enkel Thomas Cook en Tui als grote spelers. In de meeste andere Europese landen zijn er vier à vijf grote spelers. Als in België enkel Tui zou overblijven, ontstaat er eigenlijk een monopolie.”

Momenteel zijn zowat 10.000 Belgen op reis met Thomas Cook België, bekend van de merken Thomas Cook en Neckermann. Hoeveel mensen de komende maanden een reis geboekt hebben bij de touroperator is niet duidelijk.

bron: Belga