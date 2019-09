Regeringsvorming hangt als schaduw over opening parlementair jaar

Het is een primeur in het Vlaams Parlement, de opening van het parlementaire jaar zonder Septemberverklaring van de regering. De lopende Vlaamse regeringsonderhandelingen hingen maandag toch wat als een schaduw over de Koepelzaal van het Vlaamse halfrond. Wilfried Vandaele (N-VA) werd tijdens de openingszitting herbevestigd als parlementsvoorzitter. Het Vlaams Parlement opent dus zonder traditionele Septemberverklaring of Vlaamse ‘State of the Union’. De Vlaamse regeringsonderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld zijn nog niet klaar. Volgens de laatste berichten wordt de landing eerder in de tweede helft van de week verwacht.

Het ontbreken van de Septemberverklaring maakte de openingzitting meteen een stuk korter. Net als enkele maanden geleden mocht Filip Dewinter (Vlaams Belang) als lid met de hoogste anciënniteit de vergadering openen vanop de voorzitersstoel. Nadien moest Dewinter opnieuw plaats maken voor Wilfried Vandaele (N-VA) die samen met het Bureau, zeg maar het dagelijks bestuur van het parlement, werd herverkozen.

Of Vandaele de komende vijf jaar op die plek mag blijven zitten, zal afhangen van de regeringsvorming. De post van parlementsvoorzitter zit traditioneel mee in de verdeling van de ministerposten.

In zijn openingstoespraak verwees Vandaele onder meer op het grote aantal nieuwe gezichten en het recordaantal vrouwen in het Vlaams Parlement. Bijna de helft van de leden is nieuw en eveneens bijna de helft van de leden is vrouwelijk.

Vandaele vindt ook dat het parlement moet nadenken over zijn rol in de veranderende samenleving. “Enerzijds wordt onze samenleving steeds ingewikkelder, anderzijds vragen de media en nog meer de sociale media, dat we snedig en kort – vaak eigenlijk te kort – onze boodschappen formuleren”, aldus Vandaele. Om in te spelen op die uitdaging buigt een werkgroep zich over de werking van het parlement.

