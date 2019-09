Ook Boris Johnson acht Iran verantwoordelijk voor drone-aanval in Saoedi-Arabië

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft Iran beschuldigd dat het land verantwoordelijk is voor de drone-aanval op twee belangrijke olie-installaties van het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco. Dat heeft hij vandaag gezegd tegen enkele journalisten in de marge van de Klimaattop van de VN in New York. De aanval viseerde op 14 september twee installaties van de staatsoliereus in de oostelijke provincie Bugya. Het ging om de installaties van Abqaiq en Khurais. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saoedi-Arabië sinds het huidige conflict in Jemen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land.

In eerste instantie eisten Jemenitische Houthi-rebellen, die banden hebben met Iran, de aanvallen op. Maar volgens de VS zitten niet de Houthi-rebellen maar Iran zelf achter de aanval. De Amerikaanse minister van Buitelandse Zaken Mike Pomeo noemde het “een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld”. Ook president Trump wees met een beschuldigende vinger naar Teheran.







Ook Johnson wijst nu met een beschuldigende vinger naar Teheran. Een woordvoerder van Downing Street voegde er nog aan toe dat Groot-Brittannië daar bewijzen van heeft.

Bron: Belga