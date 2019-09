Nieuwe Kinderrechtencommissaris lanceert #carolineluistert

De nieuwe Vlaamse Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens roept basisscholen en secundaire scholen op filmpjes of verhalen in te zenden waarin leerlingen getuigen over hun participatie-ervaringen. Ze lanceert daarvoor de actie #carolineluistert. Dit najaar bestaat het kinderrechtenverdrag 30 jaar. De nieuwe Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens wil graag aandacht vragen voor artikel 12 uit dat verdrag. Dat artikel bepaalt dat kinderen het recht hebben op een eigen mening en dat er ook rekening gehouden wordt met die mening.

“Kinderen willen écht gehoord worden”, zegt Vrijens. “Ze vragen om betrokken te worden bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. Volgens artikel 12 van het kinderrechtenverdrag hebben ze dat recht. Ik wil van kinderen en jongeren graag horen wanneer ze zich écht gehoord en betrokken voelen en wanneer niet. Daarmee wil ik als kinderrechtencommissaris aan de slag”, klinkt het.

Om de daad bij het woord te voegen, lanceert Vrijens de actie #carolineluistert. Daarin vraagt ze aan basisscholen en secundaire scholen om filmpjes of verhalen, met ervaringen en meningen van leerlingen, in te zenden. Scholen die zich registreren, krijgen een educatief pakket en hebben dan tot 15 november de tijd om ervaringen in te zenden.

Wie deelneemt, maakt kans op een bezoek aan de school door de Kinderrechtencommissaris of een schoolbezoek aan het Kinderrechtencommissariaat in het Vlaams Parlement. Er worden zes scholen uitgeloot.

