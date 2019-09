Nick Cave brengt nieuw dubbelalbum uit

Nick Cave brengt volgende week het nieuwe dubbelalbum “Ghosteen” uit. Dat heeft de 62-jarige Australische zanger maandag bekendgemaakt. “De songs op het eerste album zijn de kinderen, die op het tweede zijn de ouders”, beschrijft Cave het concept van het dubbelalbum. “‘Ghosteen’ is een migrerende geest.” De eerste cd bevat acht nummers en de tweede twee lange nummers, gelinkt aan een “spoken word”.

Het is het zeventiende album van Nick Cave en The Bad Seeds en het volgt op “Skeleton Tree” uit 2016, waarop de rockartiest het verlies van zijn overleden zoon verwerkt. Een exacte datum van de release van “Ghosteen” maakte Cave niet bekend.

Cave speelt op 30 en 31 januari twee concerten in de Brusselse Bozar. De ticketverkoop begon op 6 september met een valse noot door een overbelasting van het ticketsysteem, maar na de heropstart waren alle tickets in een kwartier de deur uit.

