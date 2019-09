Minister Beke ontvangt top Thomas Cook België

Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) zal vandaag samenzitten met de top van Thomas Cook België. De evaluatievergadering komt er nadat de Thomas Cook-groep afgelopen nacht de boeken heeft neergelegd. De activiteiten van Thomas Cook in België blijven voorlopig gewoon operationeel. Aan de vergadering met minister Beke zouden al zeker de ceo en de financieel directeur van Thomas Cook België deelnemen. “De bedoeling is na te gaan wat de toestand is en wat er kan gebeuren”, zegt de woordvoerster van Beke. De vergadering vindt waarschijnlijk rond de middag plaats, afhankelijk van de agenda van de betrokkenen. Zo is vanochtend om 9 uur een ondernemingsraad bij Thomas Cook België van start gegaan.

Op het kabinet-Beke luidt het dat Thomas Cook België tegen dit soort gebeurtenissen verzekerd is. “Wat natuurlijk niet wegneemt dat het geen pretje is als je reis in het water valt.”







bron: Belga