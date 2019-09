KBVB verlengt gebruik Koning Boudewijnstadion opnieuw met een jaar

De overeenkomst van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion is opnieuw met een jaar verlengd, van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. De overeenkomst werd vandaag goedgekeurd op de gemeenteraad. Voor de oppositie was het de gelegenheid om een stand van zaken te vragen over de renovatie van het stadion. De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.000 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion. Een stilzwijgende verlenging behoort tot de mogelijkheden indien geen van beide partijen bezwaar intekenen. De volgende wedstrijd van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion vindt plaats op 10 oktober. Dan neemt België het in een kwalificatiewedstrijd voor EURO 2020 op tegen San Marino.

De oppositie greep het agendapunt aan om een stand van zaken te vragen over het in maart voorgestelde renovatieproject van de Golden Generation Arena. Die zou tegen 2022 moeten af zijn, maar vooruitgang in het dossier blijft uit. Een gebrek aan visie, strategie en ambitie, klinkt het bij de oppositieleden van MR en N-VA.







“We hebben ons duidelijk geëngageerd om het Koning Boudewijnstadion te behouden en te renoveren met een goed en gezond project. Het is een oud stadion, maar de normen voor het gebruik worden nog steeds voldaan”, stelt schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen).

bron: Belga