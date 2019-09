Jens Keukeleire wordt ploegmaat Sep Vanmarcke bij Education First

Jens Keukeleire koerst vanaf volgend seizoen voor het Amerikaanse EF Education First. Hij wordt daar ploegmaat van Sep Vanmarcke en de Italiaan Alberto Bettiol, winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige Keukekleire koerste de voorbije twee jaar voor Lotto Soudal, maar een contractverlenging bleek niet evident voor de West-Vlaming. Dus verkast hij naar de Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters.

“Jens is een nieuw puzzelstuk in de klassieke armada die we willen uitbouwen”, klinkt het bij de teammanager in een persbericht. “Bovendien kan hij ingezet worden in onze nieuwe sprinttrein voor Kristoffer Halvorsen (die de overstap maakt van Team Ineos) en kan hij als ervaren waaierrijder onze Colombiaanse kopmannen Daniel Martinez en Sergio Higuita bijstaan.”







Keukeleire kijkt zelf ook uit naar de overstap. “Mijn focus zal altijd op de Vlaamse klassiekers liggen. Maar ik kan ook op andere terreinen uit de voeten en van dienst zijn, zoals in de sprint en ook voor jongens die mikken op een goed klassement in een grote ronde.”

Keukeleire debuteerde in 2010 bij het Franse Cofidis. Vanaf 2012 reed hij zes jaar lang in het truitje van het Australische Orica. Hij heeft elf profzeges op zijn naam, met daarbij Nokere Koerse (2010), ritzeges in de Ronde van Burgos (2013) en de Vuelta (2016) en de eindzege in de Baloise Belgium Tour (2017 en 2018).

bron: Belga