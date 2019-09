Greet Minnen stoot vlot door

Greet Minnen (WTA 124) heeft zich vandaag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar). Ze versloeg de Oekraïense Kateryna Bondarenko in een uur met 6-2 en 6-2. De 33-jarige Bondarenko maakte haar comeback na een tweede zwangerschap. De voormalige top 30-speelster heeft daarom voorlopig geen ranking. Ze won de titel in Tasjkent in 2017.

Greet Minnen speelt in de achtste finales tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo (WTA 141) of het Slovaakse eerste reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 56).







Later op de dag komt ook Alison Van Uytvanck (WTA 61) in actie. Als derde reekshoofd treft zij de Russische qualifier Liudmila Samsonova (WTA 163).

Met Kirsten Flipkens (WTA 100) en Ysaline Bonaventure (WTA 123) staan nog twee Belgen op de tabel in Tasjkent. Flipkens opent tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 89), Bonaventure komt de baan op tegen de Oezbeekse Akgul Amanmuradova (WTA 447), die een wildcard kreeg.

In het dubbeltoernooi speelt Van Uytvanck met Minnen en vormt Bonaventure een duo met de Japanse Miyu Kato.

Bron: Belga