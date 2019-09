EuroMillions Basket League – Amerikaanse ex-speler van Luik in Dallas vermoord

Andre Emmett, een ex-speler van Luik, is in de nacht van zondag op maandag in zijn geboortestad Dallas om het leven gekomen. De 37-jarige Amerikaan werd neergeschoten. Dat bevestigde de politie van Dallas. Getuigen zagen hoe Emmett omstreeks halfdrie ’s nachts in zijn auto voor zijn woning benaderd werd door twee gewapende mannen. Er volgde een woordenwisseling en toen Emmett wegliep, werd hij neergeschoten.

Emmett speelde voor Luik van december 2007 tot het einde van een seizoen dat voor Luik in de kwartfinales eindigde. Met een gemiddelde van 23,9 punten per wedstrijd was hij de topscorer in de Belgische competitie. De shooting guard en small forward speelde ook enkele wedstrijden in de NBA, voor Memphis (2004-2005) en New Jersey (2012). De jongste seizoenen maakte hij furore in het door de Amerikaanse rapper Ice Cube opgerichte 3×3-kampioenschap BIG3.

bron: Belga