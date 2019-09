Elise Mertens behoudt 24e plaats op wereldranglijst

Elise Mertens blijft vandaag het nummer 24 van de wereld op de nieuwe WTA-ranking. Er vallen weinig verschuivingen te noteren. Ook in de top tien blijft alles bij het oude, met helemaal bovenaan de Australische Ashleigh Barty. Mertens (ook tweede in het dubbelklassement) bereikte vorige week de laatste vier in het Japanse Osaka. De Limburgse moest er in de halve finales buigen voor thuisspeelster Naomi Osaka. Die won aansluitend ook de titel. In het WTA-klassement blijft de Japanse nummer vier na Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina.

Achter Mertens is er winst voor Alison Van Uytvanck (61e, +1), Kirsten Flipkens (100e, +6) en Ysaline Bonaventure (123e, +2). Greet Minnen (124e) zakt twee plaatsjes. Dit kwartet was vorige week actief in Seoel, waar Flipkens het met een kwartfinale het beste deed. Yanina Wickmayer staat 161e (+1).







De Amerikaanse Sofia Kenin wordt voor haar eindzege in het Chinese Guangzhou beloond met een sprong van 20 naar 17.

bron: Belga